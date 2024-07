Stoltenberg annuncia un impegno congiunto per l’industria della Difesa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) È iniziato il summit di Washington, annuale riunione dei capi di Stato e di governo dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Col vertice, si terrà anche il Nato Public Forum, di cui Formiche è il media partner italiano: si tratta di una serie di interviste e panel in cui i massimi verticiNato e dei suoi Paesi membri si confronteranno con la società civile dell’Alleanza, in diretta dal 10 luglio (15:00 ora italiana) sul nostro sito. Dopo aver delineato l’agenda del summit venerdì, il segretario generaleNato, Jens, ha dato il via alle danze con una conferenza stampa, organizzata nel Forum del. Non a caso, il segretario generale ha confermato che si aspetta che il Summit sarà l’occasione nella quale tutti gli Alleati firmeranno unper, perché “non c’è modo di avere unaforte senza una forte industria”, ossia una abbia volumi possenti e garantisca il vantaggio tecnologico.