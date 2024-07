L’autodromo in miniatura Come sulle vecchie piste Polistil | I nostri Gp telecomandati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Le macchine sono in, le emozioni no. Perché qui un gruppo di appassionati ha ricostruito con precisione l’ambiente dell’automobilismo sportivo. C’è proprio tutto: una pista a 8 corsie con 45 metri di sviluppo complessivo, un sistema di cronometraggio gestito da un computer, lo spazio per aggiustare la propria vettura. Perché le gare, spesso, si vincono con la giusta messa a punto e con gli pneumatici più adatti. Il tracciato fa impallidire le, anni fa teatro di accanite sfide tra compagni di scuola e vicini di casa. Il merito di tutto questo è del Brianza Slot Club: nella sede, in via Lamarmora a Villasanta, i soci hanno a disposizione un piccolo autodromo dove contendersi la vittoria sul filo dei secondi.