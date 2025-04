Quotidiano.net - Dazi americani sul vino italiano: Coldiretti prevede perdite fino a 390 milioni di euro

Applicando la percentuale media di calo del 20% registrata con idel 2019 al, "si può stimare una potenziale perditaa 390diper i produttori diitaliani". Lo afferma la, tracciando dal Vinitaly le prime ipotesi sul contraccolpo deisul. Tuttavia, osserva la confederazione agricola, gli scenari possono essere molteplici, "considerando il precedente delfrancese, che a causa deidel 2019 perse circa il 45% del valore". In ogni caso, sottolinea, a pochi giorni dall'entrata in vigore deiaggiuntivi del 20% annunciati dall'amministrazione Trump, si registrano già i primi effetti, con la richiesta degli importatori statunitensi di abbassare i prezzi per aiutarli a compensare l'aggravio tariffario ed evitare di dover rinunciare alle quote di mercato acquisite.