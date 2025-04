Congresso Lega a Firenze Marine Le Pen in video | Contro di me esecuzione politica Oggi Salvini di nuovo segretario

videocolLegamento dalla Francia, con Marine Le Pen, la seconda giornata del Congresso della Lega a Firenze. Che si chiuderà con l'intervento di Matteo Salvini dopo la sua scontata rielezione a segretarioL'articolo Congresso Lega a Firenze, Marine Le Pen in video: “Contro di me esecuzione politica”. Oggi Salvini di nuovo segretario proviene da Firenze Post. .com - Congresso Lega a Firenze, Marine Le Pen in video: “Contro di me esecuzione politica”. Oggi Salvini di nuovo segretario Leggi su .com E' cominciata con uncolmento dalla Francia, conLe Pen, la seconda giornata deldella. Che si chiuderà con l'intervento di Matteodopo la sua scontata rielezione aL'articoloLe Pen in: “di me”.diproviene daPost.

Matteo Salvini apre a Firenze il congresso della Lega, Elon Musk in videocollegamento: «Spero zero dazi in futuro. Aumento di attacchi terroristici in Ue: saranno di massa». Cosa ha detto Elon Musk al congresso della Lega a Firenze. Congresso Lega, Musk: con il terrorismo vedremo uccisioni di massa in Ue. Spero zero dazi in futuro. Cosa ha detto Elon Musk al congresso della Lega a Firenze. Musk al congresso della Lega: «Spero zero dazi in futuro tra Usa e Ue». Il pressing del partito: Salvini torni al Viminale. Congresso della Lega a Firenze, Salvini intervista Musk. Ne parlano su altre fonti

Vannacci, a Firenze con la tessera della Lega: “Avanti insieme”. Il grazie a Salvini e gli applausi da stadio - Possibile vice segreteria per il generale che nel suo intervento ha sottolineato: “La Lega è l'unico partito sovranista che è in grado di incidere” ... (msn.com)

Congresso della Lega a Firenze: interventi di Salvini e leader sovranisti - Seconda giornata del Congresso della Lega a Firenze con interventi di Salvini, Orban e altri leader sovranisti. (quotidiano.net)

Matteo Salvini apre a Firenze il congresso della Lega, Elon Musk in videocollegamento: «Spero zero dazi in futuro» - Il leader della Lega ha aperto il congresso del partito, in corso fino a domenica alla fortezza da Basso di Firenze: «Sui dazi dialoghiamo con gli amici americani. Siamo il collante dell'esecutivo». (msn.com)