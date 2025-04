Yildiz titolare in Roma Juve? Tudor ha deciso sul numero 10 | cosa succederà in attacco all’Olimpico

JuventusNews24Yildiz sarà titolare in Roma Juve? Il tecnico Igor Tudor ha preso una decisione sul numero 10: cosa succederà in attacco all’OlimpicoQuesta sera, alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Juve di Igor Tudor affronterà la Roma di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto.Inquadrando le probabili formazioni della sfida, il tecnico croato si affiderà a Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. Dopo il ritorno al gol con il Genoa, il numero 10 agirà nuovamente da titolare nel ruolo di trequartista: con lui Nico Gonzalez alle spalle di Vlahovic.PROBABILI FORMAZIONI Roma Juve: LE ULTIME SULLE SCELTE DI TudorLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Yildiz titolare in Roma Juve? Tudor ha deciso sul numero 10: cosa succederà in attacco all’Olimpico Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24saràin? Il tecnico Igorha preso una decisione sul10:inQuesta sera, alle 20.45, allo Stadio Olimpico, ladi Igoraffronterà ladi Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto.Inquadrando le probabili formazioni della sfida, il tecnico croato si affiderà a Kenandal primo minuto anche contro i giallorossi. Dopo il ritorno al gol con il Genoa, il10 agirà nuovamente danel ruolo di trequartista: con lui Nico Gonzalez alle spalle di Vlahovic.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com

Probabili formazioni Roma Juve: le possibili scelte. Roma Juve col dubbio trequartista: Yildiz sicuro, poi.... Juve-Parma, ufficiali: Gatti torna titolare, Yildiz in panchina. Juventus: Yildiz punta la Lazio, Douglas Luiz titolare?. Juve-Roma 0-0: Thiago Motta e De Rossi non si fanno male. Rivivi la diretta. Yildiz Juve: Tudor lo lancia titolare anche con la Roma. Ne parlano su altre fonti

Roma Juve è anche Soulé contro Yildiz: i due hanno giocato insieme in bianconero per soli otto minuti: ecco quando è successo - Roma Juve è anche Soulé contro Yildiz: i due talenti hanno giocato insieme in bianconero per soli otto minuti: ecco quando e contro chi è successo La sfida di questa sera tra Roma e Juventus in progra ... (juventusnews24.com)

Roma Juve col dubbio trequartista: solo Yildiz sicuro di una maglia, poi in tre per una maglia da titolare. Le ultimissime - Roma Juve col dubbio trequartista: solo Yildiz sicuro di una maglia, poi in tre per una maglia da titolare. Le ultimissime in vista del match di domani Domani sera la Juve scenderà sul terreno di gioc ... (juventusnews24.com)

Roma-Juventus: Igor Tudor si coccola Kenan Yildiz e fa un annuncio su Cambiaso e Douglas Luiz - Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Juventus Igor Tudor alla vigilia della sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri, valevole per la 31esima ... (msn.com)