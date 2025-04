Formiche.net - Cosa lega l’antisemitismo cinese al confronto con gli Usa? Risponde Gering

Leggi su Formiche.net

Come dovremmo interpretare l’apparente spostamento della Cina da una posizione di filososemitismo a una sempre più percepita come antisemita? È una trasformazione ideologica, o piuttosto un aggiustamento tattico guidato dal ruolo in evoluzione della Cina in Medio Oriente e nel Sud del mondo? Parte da qui la conversazione con Tuvia, studioso dell’Atlantic Council che il 16 aprile sarà ospite della serie di approfondimenti che il professore Enrico Fardella organizza alla John Cabot University di Roma, per un evento che si intitola “The great flip forward”. “Capire l’improvviso passaggio della Cina dal filosemitismo alin un Medio Oriente che cambia” è uno dei compiti fondamentali di chi analizza le attività cinesi a livello internazionale — con un interesse riflesso anche sull’Italia.