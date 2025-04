Ucraina Mosca non allenta la presa | missili e droni contro diverse regioni Colpiti alcuni quartieri di Kiev La Polonia fa alzare i caccia

Ucraina: la Russia continua a bombardare civili e infrastrutture nemiche, senza allentare mentre si parla di negoziati di pace. Stanotte una pioggia di droni si è abbattuta su tutto il Paese, colpendo anche alcuni quartieri della capitale Kiev, dove i missili del Cremlino hanno provocato un morto e tre feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato nuovamente il suo appello alla comunità internazionale perché aumenti la pressione su Putin per un vero cessate il fuoco. "La pressione sulla Russia non è ancora sufficiente e gli attacchi quotidiani russi contro l'Ucraina lo dimostrano. C'è stato un attacco con missili balistici e droni contro Kiev, così come contro le regioni di Mykolayiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy", si legge nell'account Telegram del presidente ucraino. Quotidiano.net - Ucraina, Mosca non allenta la presa: missili e droni contro diverse regioni. Colpiti alcuni quartieri di Kiev. La Polonia fa alzare i caccia Leggi su Quotidiano.net Roma, 6 aprile 2025 - Una pace sanguinosa per l': la Russia continua a bombardare civili e infrastrutture nemiche, senzare mentre si parla di negoziati di pace. Stanotte una pioggia disi è abbattuta su tutto il Paese, colpendo anchedella capitale, dove idel Cremlino hanno provocato un morto e tre feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato nuovamente il suo appello alla comunità internazionale perché aumenti la pressione su Putin per un vero cessate il fuoco. "La pressione sulla Russia non è ancora sufficiente e gli attacchi quotidiani russil'lo dimostrano. C'è stato un attacco conbalistici e, così comeledi Mykolayiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy", si legge nell'account Telegram del presidente ucraino.

Putin espelle dalle regioni annesse chi non prende il passaporto russo. Kiev: politiche genocide - Drone ucraino colpisce un palazzo a Rostov-sul-Don in Russia. Mosca: "Riconquistato il 60 per cento del territorio occupato nel Kursk". Zelensky: "Quattro morti a Kryvyi R…. UCRAINA: LA TELEFONATA TRA TRUMP E PUTIN. PER GLI USA CI SONO "PROGRESSI". Un fronte di 1700 chilometri: ecco dove la Russia preme sulle truppe ucraine. L'Ue impone nuove sanzioni alla Russia mentre Donald Trump spinge sui negoziati con Mosca.

