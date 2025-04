The Art of Disobidience | la poetica di GECO e un documentario ostinato e contrario

documentario ideato, visto e scritto da GECO. Per qualcuno un writer, un artista; per altri, solo e soltanto un criminale imbratta-muri. Certo è, la verità almeno 'sta volta, non è questione di equilibrio. Anzi. GECO potrebbe essere un rivoluzionario, un visionario, un termometro ribelle e inquieto, che sfida la falsità a colpi di vernice. Ecco insomma The Art of Disobedience, ottanta minuti costruiti sulla musica e sul montaggio. Nel mezzo, una storia orgogliosamente romano-centrica, ma esportata in tutta Europa. Non c'è dubbio che l'opera sia una folgorazione: concepita . Movieplayer.it - The Art of Disobidience: la poetica di GECO e un documentario ostinato e contrario Leggi su Movieplayer.it Il writer romano realizza un'opera di riluttanza e disobbedienza, raccontando sé stesso, nonché raccontando l'epopea inquieta e folgorante di un linguaggio urbano resistente alle regole. Muri puliti, popoli muti. Una tagline perfetta per raccontare cosa sia ilideato, visto e scritto da. Per qualcuno un writer, un artista; per altri, solo e soltanto un criminale imbratta-muri. Certo è, la verità almeno 'sta volta, non è questione di equilibrio. Anzi.potrebbe essere un rivoluzionario, un visionario, un termometro ribelle e inquieto, che sfida la falsità a colpi di vernice. Ecco insomma The Art of Disobedience, ottanta minuti costruiti sulla musica e sul montaggio. Nel mezzo, una storia orgogliosamente romano-centrica, ma esportata in tutta Europa. Non c'è dubbio che l'opera sia una folgorazione: concepita .

The Art of Disobidience: la poetica di GECO e un documentario ostinato e contrario. The Art of Disobedience. The art of disobedience, il writer Geco si dirige il suo film. Odiato e amato, il writer Geco realizza un film su di lui. Alla Casa del Cinema il documentario su Geco, ira di Retake: "Roma legittima chi imbratta la città". The Art of Disobedience: il documentario di e su Geco. Ne parlano su altre fonti

The Art of Disobidience: la poetica di GECO e un documentario ostinato e contrario - Muri puliti, popoli muti. Una tagline perfetta per raccontare cosa sia il documentario ideato, visto e scritto da GECO. Per qualcuno un writer, un artista; per altri, solo e soltanto un criminale imbr ... (msn.com)

The Art of Disobedience: il documentario di e su Geco - Il writer ha scritto e diretto un documentario in cui propone un dibattito sul ruolo dell'arte nella società contemporanea ... (sentieriselvaggi.it)

The art of disobedience, il writer Geco si dirige il suo film - Con il film The art of disobedience, in anteprima questo pomeriggio alle 18 alla Casa del Cinema a villa Borghese e nelle sale dal 4 maggio, questa volta è il writer a riaprire il dibattito su cosa ... (roma.repubblica.it)