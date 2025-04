Oltre 3000 partecipanti a Forlì per la dodicesima edizione di Diabetes Marathon Ecco chi ha vinto

dodicesima edizione Diabetes Marathon ha saputo coinvolgere la città di Forlì e persone da tutta Italia per una grande manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione su una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini.Scrive in. Forlitoday.it - Oltre 3000 partecipanti a Forlì per la dodicesima edizione di Diabetes Marathon. Ecco chi ha vinto Leggi su Forlitoday.it Domenica 6 aprile laha saputo coinvolgere la città die persone da tutta Italia per una grande manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione su una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini.Scrive in.

Tajani: 3.000 partecipanti e una fiera a Conferenza Roma su Ucraina - Milano, 5 mar. (askanews) - "A Roma il 10 e 11 luglio ci attendiamo oltre 3.000 partecipanti da una novantina di Paesi e da decine di organizzazioni internazionali": lo ha dichiarato il ministro ... (quotidiano.net)

Gifflenga corre per la ricerca: oltre 300 partecipanti a "Just the woman I am" VIDEO - Gifflenga corre per la ricerca: oltre 300 partecipanti a "Just the woman I am" - Foto e video di Zinga Power. partecipazione a Gifflenga per l'evento sportivo "Just the woman I am", tenutosi ... (informazione.it)