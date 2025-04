Calciomercato Napoli restano calde due piste per l’attacco | Conte conferma le scelte

Calciomercato del Napoli è pronto a decollare nelle prossime settimane e per l’attacco restano due i nomi in pole anche per Antonio ConteIl Calciomercato del Napoli è pronto a decollare nelle prossime settimane, e il reparto offensivo resta al centro dei piani della dirigenza azzurra. Con l’estate 2025 che si avvicina a grandi passi, Antonio Conte, sembra avere le idee chiare. Servono rinforzi di peso per dare nuova linfa all’attacco.Non è un mistero che il tecnico, famoso per il suo rigore tattico, voglia un bomber capace di fare la differenza. Il ds Giovanni Manna è già al lavoro per acContentarlo. Il countdown è iniziato, e i tifosi sognano un Napoli da urlo, che possa competere per tutti gli impegni della prossima annata, Champions League compresa.Calciomercato Napoli: i colpi in attacco prendono formaIl Calciomercato del Napoli si preannuncia bollente, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, restano calde due piste per l’attacco: Conte conferma le scelte Leggi su Spazionapoli.it Ildelè pronto a decollare nelle prossime settimane e perdue i nomi in pole anche per AntonioIldelè pronto a decollare nelle prossime settimane, e il reparto offensivo resta al centro dei piani della dirigenza azzurra. Con l’estate 2025 che si avvicina a grandi passi, Antonio, sembra avere le idee chiare. Servono rinforzi di peso per dare nuova linfa al.Non è un mistero che il tecnico, famoso per il suo rigore tattico, voglia un bomber capace di fare la differenza. Il ds Giovanni Manna è già al lavoro per acntarlo. Il countdown è iniziato, e i tifosi sognano unda urlo, che possa competere per tutti gli impegni della prossima annata, Champions League compresa.: i colpi in attacco prendono formaIldelsi preannuncia bollente, soprattutto per quanto riguarda

Calciomercato: ultime di oggi e trattative su Garnacho, Adeyemi e Lucca. Rivivi la diretta. Calciomercato al fotofinish: obiettivi e trattative calde, cosa cercano una per una le 20 squadre di Serie A. Calciomercato, news e trattative del 2 febbraio. Veiga-Juve, le parole di Maresca e le trattative calde della Serie A: da Dorgu a Ndoye. L'Atalanta a caccia del sostituto di Lookman, assalto a Cherki ma troppe alte le commissioni: il punto. Conte-Napoli, settimana decisiva! Il Mattino: sprint di ADL e fiducia, triennale da 8MLN e mercato ad hoc. Ne parlano su altre fonti

Napoli, i due possibili sostituti di Antonio Conte - Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione e De Laurentiis avrebbe già individuato i possibili sostituti ... (today.it)

Calciomercato, il Napoli vuole anticipare la concorrenza per Lucca dell’Udinese - ForzAzzurri.net - Il Napoli accelera per anticipare le altre società per Lorenzo Lucca. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare la squadra in vista ... (forzazzurri.net)

“Il patto è stato rotto”, il Corriere del Mezzogiorno sgancia la bomba sul futuro di Conte: sarà addio al Napoli? - Sono giorni molto caldi in casa Napoli in chiave Scudetto e non solo. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul possibile futuro di Antonio Conte. Antonio Conte resterà al Napoli? Rispondere oggi è m ... (informazione.it)