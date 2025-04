Non possiamo sapere | Sinner clamoroso su Alcaraz

Sinner si prepara al rientro sul circuito ATP con gli Internazionali di Roma nel mirino. Nonostante lo stop forzato, il fuoriclasse azzurro si ripresenterà in campo con un primato importante: sarà ancora il numero uno del mondo. Un traguardo mantenuto grazie al mancato sorpasso da parte di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, i due rivali più vicini in classifica, che non sono riusciti a sfruttare l'assenza dell'altoatesino. Intervistato da Sky Sport, Sinner ha commentato la situazione con la consueta eleganza, senza risparmiare parole di comprensione per i colleghi: "Ogni partita non è mai scontata, anche se giochi contro il numero 100 o il 150 al mondo. Son tutte partite tirate. Quando non sei al 100%, e magari stanno passando dei momenti non facili fuori dal campo. Noi non lo possiamo sapere, ci sono tante cose che possono dare fastidio quando vai in campo".

