Il dialetto sta riacquistando valore nella musica contemporanea e la cosa non ci spiace affatto.

Il ritorno del, anzi dei dialetti, nei brani di recente uscita sembra una tendenza ormai consolidata per il 2025. E se è vero che il luogo da cui provieni dice molto di ciò che sei, sembra essere altrettanto vero che gli artisti abbiano scelto di utilizzare proprio quest’anno per dimostrarlo attraverso la loro produzionele. Basta scorrere tra le nuove pubblicazioni di cantanti e cantautori acclamati (ma anche di tanti emergenti) per rendersi conto che la scelta di riavvicinarsi alle tradizioni della propria terra, partendo non solo dalla sperimentazione dei suoni ma soprattutto dal linguaggio, è diventata un mood comune e sempre più diffuso. Un modo per parlare di sé stessi, ovviamente, ma anche per lasciare un’impronta chiara nel panorama generale; una cifra stilistica intensa, precisa e mirata che non può essere casuale.