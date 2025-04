Ilgiorno.it - Milano Marathon 2025, vincono Leonard Langat (2h08'38) e Shure Demise Ware (2h23'31)

, 6 aprileha vinto laWizz Air. Il keniota ha chiuso con il tempo di'38, precedendo sul podio il connazionale Isaac Kipkemboi TOO (.45). Terzo Timothy Kosgei Kipchumba, anche lui keniano in 2h09'11. Tra le donne vince l'etiopecon il tempo di'31, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile. Piazza d'onore per la keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2h25'32, terza l'etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew in 2h27'23. I numeri della Wizz AirGli iscritti alla Maratona di, la più veloce d’Italia, arrivata all’edizione numero 23, erano oltre 10mila. Un numero che però arriva a 35mila considerando staffettisti e family runner – coinvolti nella 42,195 chilometri e nella staffetta. Dall’estero, 5.