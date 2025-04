Karate Kid | Legends | I poster dei protagonisti del film

poster di Karate Kid: Legends, il film Sony Pictures in uscita da giugno.Il film nasce come una sorta di crossover tra la famosa saga Karate Kid e la serie sequel Cobra Kai, e si erge come la più classica delle operazioni nostalgia, ma con l’obiettivo di portare in sala le nuove generazioni e magari dare nuova linfa ad un franchise dalle grandi potenzialità. L’appuntamento con le sale è fissato per il 5 giugno.I poster dei protagonisti del film, diffusi attraverso i canali social, arrivano sulle nostre pagine alcuni giorni dopo il lancio del nuovo appassionante trailer che trovate a questo nostro indirizzo.Karate Kid: Legends Cosa Sappiamo.Il cast di Karate Kid: Legends conta la presenza di Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. Universalmovies.it - Karate Kid: Legends | I poster dei protagonisti del film Leggi su Universalmovies.it Sono disponibili i nuovidiKid:, ilSony Pictures in uscita da giugno.Ilnasce come una sorta di crossover tra la famosa sagaKid e la serie sequel Cobra Kai, e si erge come la più classica delle operazioni nostalgia, ma con l’obiettivo di portare in sala le nuove generazioni e magari dare nuova linfa ad un franchise dalle grandi potenzialità. L’appuntamento con le sale è fissato per il 5 giugno.Ideidel, diffusi attraverso i canali social, arrivano sulle nostre pagine alcuni giorni dopo il lancio del nuovo appassionante trailer che trovate a questo nostro indirizzo.Kid:Cosa Sappiamo.Il cast diKid:conta la presenza di Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen.

