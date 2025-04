Incidente nella notte | i quattro giovani morti tornavano dalla festa di compleanno

Incidente nella notte: i quattro ragazzi morti rientravano dalla festa di compleanno del 19enne. Sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell'auto,. Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte: i quattro giovani morti tornavano dalla festa di compleanno Leggi su Quotidianodipuglia.it : iragazzirientravanodidel 19enne. Sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell'auto,.

