Uomo di 35 anni accoltellato nel centro di Morbegno | i carabinieri cercano l’aggressore

accoltellato nella notte in centro a Morbegno (Sondrio). Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri indagano per risalire al responsabile. Leggi su Fanpage.it Un 35enne è statonella notte in(Sondrio). Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Iindagano per risalire al responsabile.

