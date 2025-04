.com - Ponte sull’Arno, Giani: “Al via i lavori entro settembre per il collegamento fra Signa e Lastra”

Leggi su .com

Si va verso la realizzazione del nuovoche collegherà le due sponde tra: un’opera cruciale per tutta la piana fiorentina in termini di viabilitàL'articolo: “Al via iper ilfra” proviene da Firenze Post.