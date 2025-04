Emissioni tetto Ue sfiorato | i trasporti possono costare 25 miliardi all’Italia

trasporti.Il regolamento europeo Effort Sharing impone un taglio del 43,7% delle Emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Secondo le stime del think tank Ecco, basate sui dati di Ispra 2023, il nostro Paese potrebbe dover pagare una multa di oltre 25 miliardi di euro per compensare il mancato rispetto degli obiettivi.Emissioni, l'Italia rischia sanzioni UeIl primo controllo ufficiale di conformità scatterà nel corso del 2025, ma l'impatto economico si sentirà nel 2027. Un piano di rientro sarà dunque necessario entro la fine di quest'anno.trasporti e riscaldamento delle abitazioni sono i principali responsabili dello sforamento.

