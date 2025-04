Gianluca Vacchi sarà processato per i presunti abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda

Gianluca Vacchi e la sua villa da sogno in Costa Smeralda a processo. L’influencer e dj bolognese, che proviene da una delle famiglie imprenditoriali più ricche d’Italia, sarà processato il 3 giugno davanti ai giudici del Tribunale di Tempio Pausania con l’accusa di presunti abusi edilizi. Bolognatoday.it - Gianluca Vacchi sarà processato per i presunti abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda Leggi su Bolognatoday.it e la suada sogno ina processo. L’influencer e dj bolognese, che proviene da una delle famiglie imprenditoriali più ricche d’Italia,il 3 giugno davanti ai giudici del Tribunale di Tempio Pausania con l’accusa di

Gianluca Vacchi sarà processato per i presunti abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda. Gianluca Vacchi, lavoro e vacanze sul jet milionario e super inquinante – VIDEO. Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi nella villa di Porto Cervo. La difesa: «Nessuna irregola. Presunti abusi edilizi nella villa di P. Cervo,Vacchi a processo. Presunti abusi edilizi nella villa di P. Cervo,Vacchi a processo. Presunti abusi edilizi nella villa di P. Cervo,Vacchi a processo. Ne parlano su altre fonti

"Abusi edilizi in Sardegna". Gianluca Vacchi a processo - Sarà processato il 3 giugno prossimo davanti ai giudici del Tribunale di Tempio Pausania Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e ... (msn.com)

Gianluca Vacchi sarà processato per i presunti abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda - Il pubblico ministero ha citato in giudizio l'influencer bolognese. Chiamati a rispondere anche il progettista e l'impresario della dimora da sogno ... (bolognatoday.it)

Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi nella villa di Porto Cervo. La difesa: «Nessuna irregolarità, è tutto conforme» - Gianluca Vacchi, noto imprenditore e influencer, sarà chiamato a rispondere davanti ai giudici per presunte irregolarità edilizie legate alla sua lussuosa residenza a Porto Cervo, ... (msn.com)