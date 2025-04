Imu "fuorilegge", tre cause vinte dai cittadini contro il comune.

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 aprile 2025- Tre accertamenti annullati, tre vittorie per i proprietari dell’Isola Sacra. In meno di un anno, la Corte di Giustizia tributaria del Lazio ha accolto tre ricorsigli avvisi di pagamento emessi daldi Fiumicino per IMU e TASI relative agli anni 2014 e 2018. In tutti i casi, proposti e seguiti dall’avvocato Luciano Marranghello, i giudici hanno ritenuto illegittima l’imposizione fiscale, accertando la presenza di un vincolo idrogeologico che rende quei terreni non edificabili.La questione, di natura tecnica ma con implicazioni molto concrete, riguarda la legittimità dell’imposizione di tributi immobiliari su aree vincolate. Le tre decisioni si inseriscono in un filone ormai consolidato di pronunce favorevoli ai, che da tempo stanno contestando – e vincendo – l’applicazione di imposte su terreni gravati da vincoli ambientali.