Vitamina B6 | perché è essenziale per energia e benessere

Vitamina C come alleato della vitalità, ma esistono molte altre vitamine essenziali per mantenersi in forma. È il caso della Vitamina B6, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo. Qual è il suo ruolo? Quali alimenti dovremmo mangiare per sentirci sazi? Come evitare le carenze? Come poterla integrare con la dieta? Ilgiornale.it - Vitamina B6: perché è essenziale per energia e benessere Leggi su Ilgiornale.it Sentiamo molto parlare dellaC come alleato della vitalità, ma esistono molte altre vitamine essenziali per mantenersi in forma. È il caso dellaB6, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo. Qual è il suo ruolo? Quali alimenti dovremmo mangiare per sentirci sazi? Come evitare le carenze? Come poterla integrare con la dieta?

È consigliabile integrare regolarmente con vitamina B6 se si assumono i seguenti farmaci: cloramfenicolo, cicloserina, etionamide, idralazina, immunosoppressori, isoniazide o penicillamina

