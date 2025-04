Romadailynews.it - Cina: musei della scienza e della tecnologia adottano assistenti basati sull’IA

Il China Science and Technology Museum (CSTM) ha annunciato oggi di aver assistito 13provincialinell’implementazione disull’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’esperienza dei visitatori, segnando un passo avanti nell’esposizione guidata dall’IA per isu scala nazionale. Nel novembre 2024, il CSTM ha lanciato il primo assistente museale del Paese basato, combinando conoscenze di divulgazione scientifica con ladei grandi modelli linguistici. L’assistente intelligente fornisce non solo orientamento e informazioni in loco, ma risponde anche da remoto a domande scientifiche poste da giovani studenti, dimostrando il potenziale dell’IA nell’ambito educativo. Da marzo, il CSTM ha ampliato l’iniziativa, formando i team tecnici da 13provinciali attraverso workshop.