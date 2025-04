Bill Murray e le accuse su Being Mortal | Quel bacio con la mascherina? Mi fa ancora ridere

Bill Murray ha raccontato cosa è successo sul set di "Being Mortal", il film interrotto a causa delle lamentele sulla cattiva condotta proprio del comico. Bill Murray ha deciso di tornare a parlare di uno degli episodi più controversi della sua carriera recente: la sospensione a tempo indeterminato delle riprese di Being Mortal, il film d'esordio alla regia di Aziz Ansari, bloccato nel 2022 dopo una segnalazione per cattiva condotta sul set. Quel bacio (con mascherina) che ha fatto chiudere il set di Being Mortal Intervistato dal New York Times in occasione del lancio del suo nuovo film The Friend, Murray ha ammesso che il pensiero di quanto accaduto lo accompagna ancora. "Non passa una settimana senza che ci pensi", ha detto. Secondo il suo .

