Tuffi Cdm Guadalajara | Pellacani-Pizzini 6^ dai 3m sincro Jodoin Di Maria 7^ nella piattaforma 10m

Si è conclusa la penultima giornata di gare a, sede della prima tappa stagionale della Coppa del mondo di. Quattro le finalinotte italiana, con tre azzurre impegnate. Partiamo dal3 metri, in cui Chiarae Elisahanno chiuso al sesto posto. Buona prestazione per il giovane duo azzurro, che ha offerto una prova costante, mantenendo lungo tutto l’arco della sessione il sesto posto, chiudendo infine con 262.80 punti. Da sottolineare il quarto punteggio parziale nel quarto e penultimo tuffo (60.30), che però non ha permesso loro di guadagnare posizioni.Il quarto posto delle britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper non era lontano (275.61), mentre è risultato irraggiungibile il podio. Dominatrici assolute sono ancora una volta le cinesi, con la coppia composta da Yiwen Chen e Yani Chang che è stata l’unica ad andare sopra i 300 punti, e anche nettamente: 323.