Humanimals il bestiario contemporaneo che dissolve i confini tra uomo e animale

In via Tortona, nel cuore pulsante del design district milanese, nhow Milano si trasforma in un regno fantastico dove creature ibride raccontano la nostra duplice natura. La mostra “WE,– Strabiliante”, visitabile fino al 4 ottobre 2025, esplora l’affascinante territorio di confine tra mondo umano eattraverso le opere di artisti contemporanei che celebrano la metamorfosi come motore di autenticità.Un viaggio tra ragione e istinto nella giungla urbanaVarcando la soglia dell’hotel, il visitatore è accolto dalla monumentale giraffa di Sandro Gorra, artista e pubblicitario milanese che ha ispirato il titolo stesso della mostra. Le sue illustrazioni caricaturizzate, esposte nella lobby, utilizzano la rappresentazioneper esprimere con geniale ironia le caratteristiche e i conflitti umani.