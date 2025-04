Trovare un accordo per il governo in Germania è complicato Ecco perché

Germania analisti, elettori e decisori sono accomunati da una consapevolezza, legata al quadro generale niente affatto semplice, dato da una economia in declino, da una migrazione fuori controllo e dalle istanze del mondo industriale scottato dalla crisi delle auto. La risposta di Cdu-Csu-Spd saprà essere all'altezza?Le spine della CduUna delle considerazioni che circola con insistenza nelle ultime settimane è quella legata al malcontento crescente all'interno della Cdu, dopo le prime intenzioni di spostare più a destra il partito centrista. Formiche.net - Trovare un accordo per il governo in Germania è complicato. Ecco perché Leggi su Formiche.net Che sarebbe stato un esercizio altamente complesso subentrare senza intoppi alla coalizione semaforo, Friedrich Merz lo sapeva molto bene. Ciò che non si aspettava, forse, era il così torbido intreccio con i temi legati alle politiche europee (difesa, energia, migranti, dazi) che stanno impattando sulle riflessioni "di larghe intese" fra i possibili alleati e che stanno favorendo la crescita continua di AfD in tutti i sondaggi post-voto. Inanalisti, elettori e decisori sono accomunati da una consapevolezza, legata al quadro generale niente affatto semplice, dato da una economia in declino, da una migrazione fuori controllo e dalle istanze del mondo industriale scottato dalla crisi delle auto. La risposta di Cdu-Csu-Spd saprà essere all'altezza?Le spine della CduUna delle considerazioni che circola con insistenza nelle ultime settimane è quella legata al malcontento crescente all'interno della Cdu, dopo le prime intenzioni di spostare più a destra il partito centrista.

