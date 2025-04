Unlimitednews.it - Conte “Abbiamo puntato il primo solido pilastro di una alternativa di Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vieneildi unadi”. Lo ha detto al Corriere della Sera Giuseppe, dopo la manifestazione di piazza di ieri. “Chi semina bene e con coerenza poi raccoglie frutti. Noi raccogliamo oggi i frutti di una coerenza mantenuta in questi anni” aggiunge. A proposito invece del rapporto con il Pd, l’ex premier ha detto: “io sononto per la partecipazione del Pd, mi sono venuti a salutare Boccia, Ruotolo, Taruffi ed altri: è importante ed è anche una valutazione del Pd. Se vuoi costruire un’aldevi andare avanti e guardare gli obiettivi”. “Questa piazza ci chiede di costruire un’su punti fermi, messaggi chiari senza ambiguità: no al riarmo, è questo il punto aggregatore non delle forze politiche che parlano politichese – conclude -, che stanno tutti i giorni a parlarsi tra segreteria ed esponenti politici tra di loro sui giornali”.