Inter-news.it - LIVE Inter-Lazio Primavera 0-0: ricomincia la partita! Secondo tempo

Inizia ildivalida per la giornata numero 32 del campionato giovanile. Segui con noi la cronaca testuale.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP50? Chance per laancora con Serra che calcia due volte, ma trova la doppia opposizione di Della Mora48? Inizio aggressivo dellache alza il baricentro, azione ragionata fino al tiro in porta di Serra! Palla semplice per Calligaris46? Primo cambio per la, dentro Ferrari al posto di Munoz45?tornano in campo, comincia ilVIA ALnon vanno oltre lo 0-0 in questo primoa ritmi piuttosto contenuti. Pochissime occasioni per entrambe le squadre, solo tiri da fuori. Prima Maye dai 30 metri, poi De Pieri alla fine con una conclusione a giro parata da Renzetti.