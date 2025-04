Sololaroma.it - Roma, Svilar rassicura sul futuro: fiducia per il rinnovo

Parole semplici, ma cariche di significato. Mile, rivelazione e ormai certezza delladi Ranieri, ha parlato con maturità e cuore, dimostrando che non sempre i soldi sono il centro di tutto. Non per lui, almeno. Non per un ragazzo che ha aspettato il suo momento in silenzio e ora si gode il presente da protagonista.“Non capisco la fretta del, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più“. Un messaggio diretto, che ha tranquillizzato l’ambientenista. Parole rare nel calcio di oggi, soprattutto considerando cheè il giocatore con lo stipendio più basso dell’intera rosa.per ilIl direttore sportivo Florent Ghisolfi considerauna pietra su cui costruire il