Brusco calo delle temperature e possibili gelate | a Torino arriva il freddo d' aprile dai Balcani

Torino e in Piemonte potrebbe non essere ancora il momento di mettere via i piumini e i cappotti più spessi. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, infatti, un fronte freddo in discesa dal nord Europa ha raggiunto la penisola Balcanica e si sta. Torinotoday.it - Brusco calo delle temperature e possibili gelate: a Torino arriva il freddo d'aprile dai Balcani Leggi su Torinotoday.it La primavera sta entrando nel vivo, ma ae in Piemonte potrebbe non essere ancora il momento di mettere via i piumini e i cappotti più spessi. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, infatti, un frontein discesa dal nord Europa ha raggiunto la penisolaca e si sta.

Brusco calo delle temperature e possibili gelate: a Torino arriva il freddo d'aprile dai Balcani. Meteo, torna il freddo su novarese e Vco: da lunedì brusco calo delle temperature. Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali, brusco calo delle temperature. Primavera instabile: nuova irruzione fredda sull'Italia. La tempesta dell'Immacolata spalanca le porte all'inverno, calo delle temperature e possibili nevicate. Il caldo ha le ore contate, temperature in calo anche di 10 gradi. Ne parlano su altre fonti

Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali, brusco calo delle temperature - MeteoWeb Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossim ... (informazione.it)

Freddo artico a primavera a due ondate, come è possibile? La rottura del vortice polare e l'anticiclone di blocco sull'Atlantico: cosa sta succedendo - Un'irruzione di aria artica si prepara a investire l'Europa in piena primavera, portando un'ondata di freddo tardiva con un brusco calo ... (msn.com)

Le previsioni meteo, arriva freddo artico con temperature in picchiata: cosa sta succedendo - Un'irruzione di aria artica si prepara a investire l'Europa in piena primavera, portando un'ondata di freddo tardiva con un brusco calo ... (msn.com)