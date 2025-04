Marine Le Pen a congresso Lega | Non cederemo mai a violazione della democrazia

(Adnkronos) – "La decisione che è stata assunta contro di me è una decisione che scrive la parola fine a tutti i principi dello stato di diritto, perché sono stata condannata all'interdizione dai pubblici incarichi con un'esecuzione immediata e questo significa che io non posso avere il doppio grado di giudizio". Lo ha detto.L'articoloLe Pen a: “Nonmai a” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi su .com

Le Pen al congresso Lega: "Mia battaglia pacifica, come Martin Luther King".

Seconda giornata del congresso della Lega, Le Pen in collegamento: 'La mia battaglia pacifica, come Martin Luther King'.

Marine Le Pen a sorpresa al congresso della Lega: “Contro di me attacco violento, non ci arrendiamo. La mia battaglia pacifica, come Martin Luther King”.

Congresso Lega, si collega Le Pen: “Contro di me un attacco violento, lotteremo per l’Eliseo”.

Congresso Lega, Salvini collegato in video con Le Pen: "Ingiustizia contro di te".

Marine Le Pen accetta l'invito di Matteo Salvini al congresso della Lega: "Non potranno fermarci".