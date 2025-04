Napoli aggredisce la ex a pugni e poi tenta di gettarla dal belvedere | arrestato

Ha sorpreso la ex moglie in strada, l'ha presa a pugni, a calci, spaccandole le ossa del naso e provando poi a spingerla oltre una balaustra di un belvedere. E' successo ieri a Pozzuoli. La donna, salva solo grazie alla sua resistenza, è stata soccorsa a terra, sanguinante, e portata in ospedale.

