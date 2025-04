Dilei.it - Elisa Isoardi, l’ex moglie del nuovo compagno la punge: “Non muoio dalla voglia di conoscerla”

Tra un piatto stellato e un sorriso televisivo, la scintilla è scattata., volto noto del piccolo schermo e ormai habituée del gossip tricolore, ha trovato compagnia al fianco di Ernesto Iaccarino, lo chef di Don Alfonso 1890, icona mondiale dell’alta cucina. Una liaison che mescola il profumo del rosmarino con quello dei flash: li hanno pizzicati a Capodanno sotto il sole di Dubai, poi dia passeggio in Costiera, ma nessuno dei due ha mai confermato. E nemmeno smentito.A fare rumore, invece, è statadello chef, Mariangela Matera Sanseverino, che con la sobrietà delle nobildonne e una punta di sale ha commentato: “Non è che non veda l’ora di”. Una frase secca, come un biscotto lasciato a metà sul piattino. E ancora: “Io sono una donna molto riservata, la signorinasembra proprio il mio opposto”.