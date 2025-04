Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti revocheranno il visto a tutti i titolari di passaporti del Sudan del Sud

Glihanno manifestato la loro intenzione di revocarei visti deidisudesi. Ildel Sud non ha accolto i suoi cittadini rimpatriati, provocando l’ira degli USA. L’amministrazione statunitense ha avvertito che gliche non riprenderanno i loro cittadini dovranno affrontare delle conseguenze, tra cui sanzioni o tariffe sui visti. La nazione non avrebbe rispettato il principio secondo cui ogni Paese deve accettare il rimpatrio dei propri cittadini in modo tempestivo.Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato: «Con effetto immediato, il Dipartimento di Stato deglista adottando misure per revocarei visti detenuti daidisudesi e impedirne l’ulteriore rilascio per impedire l’ingresso neglida parte deidisudesi».