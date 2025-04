Inter-news.it - LIVE Inter-Lazio Primavera 0-1: D’Agostini rompe l’equilibrio

Leggi su Inter-news.it

Inizia ildi, partita valida per la giornata numero 32 del campionato1. Come di consueto segui su-News.it la cronaca testuale.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP62? dagli sviluppi di un calcio d’angolo, tocco di testa di Bordon ma la palla resta lì.è il più veloce ad avventarsi sulla palla e sbloccare la partita con il gol dello 0-159? Ottima azione dell’che riparte da dietro con Venturini che fa ripartire l’azione, vede l’inserimento di Spinaccè tra le linee che viene atterrato, ma l’arbitro fischia fuori gioco per l’attaccante53? Mister Zanchetta effettua ben tre cambi: dentro Cocchi, Mosconi e Zanchetta. Di conseguenza fuori Motta, Bovo e Pinotti50? Chance per laancora con Serra che calcia due volte, ma trova la doppia opposizione di Della Mora48? Inizio aggressivo dellache alza il baricentro, azione ragionata fino al tiro in porta di Serra! Palla semplice per Calligaris46? Primo cambio per la, dentro Ferrari al posto di Munoz45?tornano in campo, comincia il secondo tempoVIA AL SECONDO TEMPO!non vanno oltre lo 0-0 in questo primo tempo a ritmi piuttosto contenuti.