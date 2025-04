Volley femminile B1 Pieralisi Jesi tre punti col Riccione Clementina 2020 superata al tie break dal Teramo

Jesine si tolgono una soddisfazione mentre il sestetto della Clementina cede contro l’ultima in classificaVALLESINA, 6 aprile 2025CLASSIFICA – Bologna 52, Riccione 48, Vicenza 47, Cesena 44, Banca Annia 36, Pieralisi Jesi, Ravenna* 34, Cortina Express 33, Giorgione*, Arena Volley 32, Forlì 28, Vergati Padova 16, Clementina 2020 15, Futura Teramo 8 *una partita in menoQUI JesiE’ subito battaglia tra la Pieralisi e la quinta forza del campionato (6-6), con ripetuti tentativi di fuga da parte delle padrone di casa (11-9), prontamente stoppati dalle ospiti (17-17). Entrambi le squadre spingono con il servizio ma le Jesine riescono a crearsi un margine di vantaggio grazie al muro (20-18). Con un servizio di Moretto, la Pieralisi si spinge sul 23-19 e poi con Canuti conquista il set-ball. .com - Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi tre punti col Riccione, Clementina 2020 superata al tie break dal Teramo Leggi su .com 22° di campionato: lene si tolgono una soddisfazione mentre il sestetto dellacede contro l’ultima in classificaVALLESINA, 6 aprile 2025CLASSIFICA – Bologna 52,48, Vicenza 47, Cesena 44, Banca Annia 36,, Ravenna* 34, Cortina Express 33, Giorgione*, Arena32, Forlì 28, Vergati Padova 16,15, Futura8 *una partita in menoQUIE’ subito battaglia tra lae la quinta forza del campionato (6-6), con ripetuti tentativi di fuga da parte delle padrone di casa (11-9), prontamente stoppati dalle ospiti (17-17). Entrambi le squadre spingono con il servizio ma lene riescono a crearsi un margine di vantaggio grazie al muro (20-18). Con un servizio di Moretto, lasi spinge sul 23-19 e poi con Canuti conquista il set-ball.

PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 3, Marcelletti, Paolucci 6, Peretti 3, Castellucci 12, Papagno, Canuti 11, D'Amore n.e., Milletti 8, Moretto 12.

