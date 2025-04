Lapresse.it - Usa, Obama parla agli studenti universitari: “Spetta a tutti noi risolvere la situazione”

Barackha invitato gli americani a difendere i valori e gli ideali del loro Paese, che sono stati messi in discussione, dicendo che “noila”.ndodel college artistico dell’Hamilton College di New York, l’ex presidente degli Stati ha sottolineato che “la carica più importante in questa democrazia è il cittadino”.