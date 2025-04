Movieplayer.it - Conclave: tra fascino e solennità, l'edizione 4K UHD è perfetta per entrare nei segreti del Vaticano

Il film di Edward Berger che trasforma l'elezione del Papa in un thriller, grazie a Eagle Pictures è arrivato in homevideo anche in una splendida4K UHD dal reparto audio-video stellare. Candidato a otto Oscar e vincitore della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale,è riuscito a trasformare l'elezione di un nuovo papa in un thriller appassionante, con dialoghi serrati, intrighi e giochi di potere grazie anche a un cast stellare capitanato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Il film diretto da Edward Berger cerca di sondare i misteri dell'elezione di un nuovo Pontefice in un ambiente solenne come quello del, con un ritmo serrato e una scrittura avvincente, caratteristiche che lo portano a essere uno dei titoli più attesi in homevideo.