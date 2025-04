Bergamonews.it - Davide Zilli di Osio Sopra è Alfiere della Repubblica a 13 anni: “I videogiochi lo hanno fatto innamorare dell’informatica”

Il prossimo 15 maggio, quando il presidenteSergio Mattarealla consegnerà a Roma le targhe agli Alfieri– giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche e sportive – ci sarà anche un giovanissimo rappresentante bergamasco. Si chiama, vive con mamma e papà ad, frequenta la terza media. Segni particolari? Ha una mente davvero brillante.“Sin dalla nascitaconvive con seri problemi di udito“, racconta la madre, Paola, “è un problema che è emerso già dai primi giorni. Proprio in quel periodo agli Ospedali Riuniti erano disponibili degli screening mirati enon riusciva a superarli. Inizialmente si pensava che fosse dovuto alla prematurità, ma alla fine non è stato così”. Diagnosi: ipoacusia bilaterale profonda.