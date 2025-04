Torino Juventus Under 16 1-0 LIVE | un cambio per Grauso

Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25(inviato al Valentino Mazzola di Torino) – La Juventus Under 16 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente il primo posto in classifica vuole vincere il derby contro il Torino. Juventusnews24 segue LIVE il match.Torino Juventus Under 16 1-0: sintesi e moviola1? Primo pallone per il Toro3? Bianconeri subito aggressivi, i padorni di casa provano a ripartire veloce5? Benassi perde un pallone sanguinoso a metacampo, Marangon non ne approfitta per sua fortuna7? Cai chiude su Corigliano– primi duelli del match in corso9? Urbano pericoloso– Rocchetti libera l’area, Corigliano conduce e serve a Urbano, il cui tiro però viene murato. Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 1-0 LIVE:un cambio per Grauso Leggi su Juventusnews24.com di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25(inviato al Valentino Mazzola di) – La16 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente il primo posto in classifica vuole vincere il derby contro ilnews24 segueil match.16 1-0: sintesi e moviola1? Primo pallone per il Toro3? Bianconeri subito aggressivi, i padorni di casa provano a ripartire veloce5? Benassi perde un pallone sanguinoso a metacampo, Marangon non ne approfitta per sua fortuna7? Cai chiude su Corigliano– primi duelli del match in corso9? Urbano pericoloso– Rocchetti libera l’area, Corigliano conduce e serve a Urbano, il cui tiro però viene murato.

Il derby della Mole LIVE! Under 16, Torino-Juventus. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Un derby che manca da più di 2000 giorni, il Torino è chiamato all'impresa contro la Juventus. Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Under 17-16-15 serie A/B - Percorso netto della Juventus, tre punti anche per il Torino Under 16. Under 15 Serie A e B, la capolista Juventus domina il derby della Mole: Torino travolto 7-0 a Vinovo. Ne parlano su altre fonti

Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25 La Juventus Under 15 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente i ... (juventusnews24.com)

Il derby della Mole LIVE! Under 16, Torino-Juventus - Primo derby di giornata. Al Cit Turin scende in campo l'Under 16 di Antonino La Rocca, nuovo tecnico dopo la promozione di Vegliato in Under 18. I granata affrontano la Juventus alle ore 11 con la tes ... (toronews.net)

Under 17-16-15 serie A/B - La Juventus è un rullo compressore. Il Torino U16 salva la giornata dei granata - 21^ GIORNATA - Juventus senza rivali con tutte le annate, anche se i successi di U17 e U15 non sono stati una passeggiata. Weekend sfortunato per il Torino, che però centra un successo importantissimo ... (11giovani.it)