Internews24.com - Farris Inter, pareggio dolceamaro per il vice di Inzaghi! Il suo bilancio resta positivo. Il dato

di Redazioneper ildi! Il suo. Ilsul secondo allenatore nerazzurroBrutto stop per l’in quel del Tardini di Parma, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Amarezza anche sul volto di Massimilianodi, che ha guii nerazzurri nella gara di ieri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il secondo del tecnicocomunque imbattuto. Ecco i dettagli- «Ildi Simoneimbattuto: 14 punti su 18. A Parma l’ha sciupato dopo essere stata in vantaggio di due gol, ma ildi Massimilianosulla panchina nerazzurra in sostituzione di: il 2-2 del Tardini è il secondosu 6 partite, le altre sono tutte vittorie.