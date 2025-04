Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha aggredito e ha cercato di strangolarmi. Ho scoperto poi che aveva fatto cose atroci, come strappare un pezzo di **** a un volto noto tv”: il racconto choc di Diego Dalla Palma

“Sono stato massacrato in casa da una persona con cui avevo una relazione e sono entrato in coma”. È uninedito e molto duro quello chehanel corso della lunga intervista al podcast One More Time di Luca Casadei. Una confessione a cuore aperto, durante la quale ha ripercorso le tappe chiave della sua vita privata e dei suoi successi professionali, senza edulcorare nulla, anzi, raccontandosisempre senza filtri tra riflessioni profonde e una sincerità totale a tratti disarmante.quando ha ricordato di essere stato in coma a sei anni a causa di una meningite linfocitaria fulminante, gli abusi subiti in collegio a Venezia e poi l’aggressione feroce da parte di un compagno – cuigià accennato in un’intervista a FqMagazine – e ancora i pensieri suicidi che lo accompagnano in questo periodo (“Ho in mente fortemente di andarmene quanto prima perché non mi piace più niente”).