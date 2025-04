Domenica In | chi sono gli ospiti della puntata di domenica 6 aprile 2025 su Rai 1

Torna in onda oggi dalle 14.00 alle 17.00 su Rai 1 domenica In, il programma principe del weekend sulla rete di stato, condotto da Mara Venier. Anche oggi, domenica 6 aprile 2025, saranno tanti gli ospiti che parteciperanno alla puntata. Una puntata che si aprirà in maniera toccante, con il commovente ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo dopo aver convissuto anni con una grave malattia. Gli ospiti di domenica In Ospite in studio sarà il figlio dell'attrice, Andrea Rizzoli, autore del libro dal titolo Non ci sono buone notizie. In seguito, sarà la volta di Luca Zingaretti.

