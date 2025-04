Studenti turchi in piazza per il sindaco di Istanbul | VIDEO

piazza Maggiore si tinge di rosso e bianco, i colori della bandiera turca, grazie alla mobilitazione degli Studenti turchi di Bologna. Il motivo della protesta è l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, avvenuto il 19 marzo scorso. Considerato uno dei principali candidati. Bolognatoday.it - Studenti turchi in piazza per il sindaco di Istanbul | VIDEO Leggi su Bolognatoday.it Maggiore si tinge di rosso e bianco, i colori della bandiera turca, grazie alla mobilitazione deglidi Bologna. Il motivo della protesta è l’arresto deldi, Ekrem Imamoglu, avvenuto il 19 marzo scorso. Considerato uno dei principali candidati.

Studenti turchi in piazza per il sindaco di Istanbul | VIDEO. Bologna, lo striscione per il sindaco di Istanbul. Gli studenti turchi: “Siamo tutti antifascisti”. Giovani turchi in piazza contro l’arresto del sindaco di Istanbul: “Repressione senza precedenti”. VIDEO | "Per una Turchia democratica", studenti in piazza anche a Messina. Manifestazione di protesta dei cittadini turchi a Torino: cosa chiedono e perché. Manifestazione dell'opposizione turca a Torino. Ne parlano su altre fonti

Studenti turchi in piazza per il sindaco di Istanbul | VIDEO - Il sindaco Lepore: “L’arresto di Imamoglu è un atto illegale, contrario a ogni principio di diritto" ... (bolognatoday.it)

Bologna, lo striscione per il sindaco di Istanbul. Gli studenti turchi: “Siamo tutti antifascisti” - La richiesta: “Ekrem Imamoglu libero”. I manifestanti: “Erdogan dittatore, non vogliamo più stare zitti” ... (msn.com)

Manifestazioni a Bologna: ‘Una piazza per l’Europa’ con Lepore e la sindaca di Firenze - L’appuntamento è domenica 6 aprile alle 15 in piazza Nettuno. Potere al Popolo e altre sigle della sinistra si radunano invece in piazza San Francesco per dire no al piano di riarmo ... (msn.com)