Ritrovato dopo due giorni di ricerche il 15enne scomparso a Verbania

Ritrovato dalla polizia il 15enne di Verbania scomparso da casa dalla serata di giovedì 3 aprile. Il giovane è stato rintracciato dopo due giorni di ricerche nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, nella frazione di Renco. L'allarme era infatti scattato nella mattinata di venerdì.

