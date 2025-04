Bayern Monaco Inter piena emergenza per Kompany! Il punto sugli avversari dei nerazzurri

Bayern Monaco Inter, piena emergenza per Kompany! Il punto sugli avversari dei nerazzurri nei quarti di finale di Champions LeagueCosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa Bayern Monaco, avversaria dell'Inter nei quarti di Champions League:IL punto SUL Bayern– «Nel giorno dell'addio ufficiale di Thomas Müller, fine contratto a fine stagione, le conferme sui timori per Jamal Musiala. Che salterà entrambe le partite con l'Inter e anche quasi tutto il finale di stagione. Le "sei-otto settimane" necessarie per guarire dallo strappo al muscolo posteriore della coscia sinistra potrebbero significare un possibile rientro per l'ipotetica finale di Champions , che si terrà proprio a Monaco il 31 maggio. Ma prima di pensarci, il Bayern deve guardare all'Inter e alla continua serie di infortuni che stanno limitando le possibilità di Kompany.

