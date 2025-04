Calciomercato.it - Osimhen alla Juve, è chiusa: il bomber ha scelto il nuovo club

Victorprotagonista attesissimo del calciomercato estivo, il nigeriano è un grande obiettivo dellantus: scelta fattaCon i suoi numeri, lascia sempre il segno, confermando di essere un attaccante tra i più interessanti sul panorama internazionale. Lo ricordiamo bene fare sfracelli in Serie A Victor, che non ha perso il vizio, anzi, al Galatasaray, con cui sta continuando a tenere medie realizzative altissime., è: ilhail– Calciomercato.it (fonte: © Ansa)Il nigeriano, in Turchia, ha messo insieme finora 28 gol in 32 partite giocate, una media quasi di un gol a partita. Non stupisce che tante società importanti stiano continuando a tenerlo d’occhio. Dopo la particolarità dello scorso anno, in cui nessuno si è avvicinato alle richieste elevatissime del Napoli, questa estate è certo che invece partirà l’asta per l’attaccante ancora di proprietà degli azzurri, ma destinato all’addio.