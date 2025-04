Pirata della strada a Corato | ciclista ucciso arrestato giovane di 25 anni

anni il presunto Pirata della strada che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso con l'auto un ciclista di 56 anni che percorreva la provinciale 231 all'altezza di Corato, nel Barese. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Il ciclista si chiamava Giuseppe Nicassio, ed era residente ad Adelfia. Subito dopo esse stato investito era stato soccorso dal personale del 118, ma al suo arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria era morto per le gravi ferite riportate. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. Quotidiano.net - Pirata della strada a Corato: ciclista ucciso, arrestato giovane di 25 anni Leggi su Quotidiano.net E' un ragazzo di 25il presuntoche ieri pomeriggio ha travolto econ l'auto undi 56che percorreva la provinciale 231 all'altezza di, nel Barese. Ilè stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri per omicidiole ed omissione di soccorso. Ilsi chiamava Giuseppe Nicassio, ed era residente ad Adelfia. Subito dopo esse stato investito era stato soccorso dal personale del 118, ma al suo arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria era morto per le gravi ferite riportate. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.

