Meloni videomessaggio al congresso della Lega | Avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura

Avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze, facendo riferimento alla riforma del premierato, a quella della giustizia, a quella dell'Autonomia differenziata, e spiegando che "continueremo a difendere i confini e a combattere l'immigrazione ilLegale di massa". Coesione, compattezza e programma "La nostra coesione e la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l'Italia, di restituirle quell'autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare - ha sostenuto -. Quotidiano.net - Meloni, videomessaggio al congresso della Lega: “Avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura” Leggi su Quotidiano.net Firenze, 6 aprile 2025 – "Andremo". Lo ha detto la premier Giorgiain unal, in corso a Firenze, facendo riferimentoriforma del premierato, a quellagiustizia, a quella dell'Autonomia differenziata, e spiegando che "continueremo a difendere i confini e a combattere l'immigrazione ille di massa". Coesione, compattezza e programma "La nostra coesione e la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l'Italia, di restituirle quell'autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare - ha sostenuto -.

