Papa Francesco | La carezza di Dio per chi soffre e chi cura

carezza premurosa. Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, chiedo al Signore che questo tocco del suo amore raggiunga coloro che soffrono e incoraggi chi si prende cura di loro". Lo afferma Papa Francesco nel testo preparato per l'Angelus. "E prego per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che non sempre sono aiutati a lavorare in condizioni adeguate e, talvolta, sono perfino vittime di aggressioni - continua il Pontefice -. La loro missione non è facile e va sostenuta e rispettata". "Auspico che si investano le risorse necessarie per le cure e per la ricerca, perché i sistemi sanitari siano inclusivi e attenti ai più fragili e ai più poveri", aggiunge. Quotidiano.net - Papa Francesco: "La carezza di Dio per chi soffre e chi cura" Leggi su Quotidiano.net "Carissimi, come durante il ricovero, anche ora nella convalescenza sento il 'dito di Dio' e sperimento la suapremurosa. Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, chiedo al Signore che questo tocco del suo amore raggiunga coloro che soffrono e incoraggi chi si prendedi loro". Lo affermanel testo preparato per l'Angelus. "E prego per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che non sempre sono aiutati a lavorare in condizioni adeguate e, talvolta, sono perfino vittime di aggressioni - continua il Pontefice -. La loro missione non è facile e va sostenuta e rispettata". "Auspico che si investano le risorse necessarie per le cure e per la ricerca, perché i sistemi sanitari siano inclusivi e attenti ai più fragili e ai più poveri", aggiunge.

Papa Francesco: "La carezza di Dio per chi soffre e chi cura". Il Papa a sorpresa a San Pietro per il Giubileo degli Ammalati: "Buona domenica a tutti, grazie". Papa Francesco, la prima foto da quando è ricoverato all’ospedale Gemelli. Il Papa: “Sto vivendo un periodo di prova, ma Dio non mi abbandona”. Papa Francesco: «Affronto un periodo di prova ma Dio non mi abbandona» ·. Papa Francesco, condizioni stazionarie. Quinto Angelus scritto: «Affronto un periodo di prova ma Dio non mi ab. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco: "La carezza di Dio per chi soffre e chi cura" - Papa Francesco invoca la carezza di Dio per malati e operatori sanitari, auspicando sistemi sanitari inclusivi e rispettosi. (quotidiano.net)

Papa Francesco: «La malattia è tra prove più difficili e dure della vita». L'omelia per la messa celebrata da mons. Fisichella - Non è la voce del Papa che si fa sentire ai malati in piazza san Pietro, ma il suo pensiero: «La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in ... (msn.com)

Papa Francesco: la malattia è una delle prove più difficili della vita - «La malattia può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così» ... (ilsole24ore.com)